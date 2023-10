Die Clínica Rotger und das Hospital Quirónsalud Palmaplanas haben ihr Leistungsspektrum um eine Abteilung für Rückenschmerzen erweitert, die sich speziell mit der Untersuchung und korrekten Diagnose von Rückenschmerzen befasst. Der neue Dienst wird von Dr. Mario Gestoso geleitet, einem Spezialisten für die Behandlung, Heilung oder Linderung von Schmerzen bei allen muskuloskelettalen Pathologien des Rückens.

Sie richtet sich an Patienten mit subakuten oder chronischen Schmerzen.

Beim ersten Besuch führt der Rückenspezialist ein Gespräch mit dem Patienten, um Informationen über seinen Krankheitsverlauf und die bereits durchgeführten Untersuchungen oder Behandlungen zu sammeln, untersucht die Ursache der Schmerzen. Er fordert neue diagnostische Tests an, die es ihm ermöglichen, schwerwiegendere Pathologien wie Infektionen, Tumore, Gefäß- oder Stoffwechselkrankheiten auszuschließen, auch Schmerzen im Zusammenhang mit dem Verdauungstrakt oder der Gynäkologie. Die Abteilung analysiert auch die emotionale Situation des Patienten, der ständig unter chronischen Schmerzen leidet, und leitet psychologische, pharmakologische, verhaltenstherapeutische und rehabilitative Maßnahmen ein.

Neue Leitlinien für die Schmerzbehandlung



Im Allgemeinen wird bei einer akuten Krise von Rückenschmerzen eine Ruhephase empfohlen. Die aktuellen Leitlinien besagen, dass diese so kurz wie möglich sein sollte. Wenn möglich, nicht länger als 48 Stunden. Ab diesem Zeitpunkt raten die Fachleute zu einer aktiven Haltung und - unter ärztlicher Aufsicht - zu einer individuell abgestimmten Bewegungstherapie, um zu verhindern, dass der Schmerz chronisch wird.

Dazu meint Dr. Mario Gestoso: "Aus psychologischer Sicht ist es wichtig, die Bewegungsangst zu überwinden". Er erklärt auch: "Im Allgemeinen ist jede Übung besser als gar keine".

Das Zentrum bietet eine Alternative für Patienten, die unter chronischen Schmerzen leiden und bereits verschiedene Behandlungsmöglichkeiten ausprobiert haben. Mit der Behandlung werden in der Regel innerhalb von etwa 3 Monaten eine Verbesserung oder zumindest gute Ergebnisse erzielt. Je nach der Entwicklung des einzelnen Patienten und seinen Bedürfnissen wird jedoch alle 15, 30 oder 90 Tage eine Nachuntersuchung durchgeführt, die bei Bedarf auch individuell angepasst werden kann. Ziel ist es immer, die Fortschritte und vor allem die Eindrücke der Patienten genau zu beobachten.

"Fünfundachtzig Prozent der Patienten, die in die Rückenstation kommen, haben eine gute Prognose. Die verbleibenden 15 % können eine größere Komplexität aufweisen und erfordern in diesem Fall einen multidisziplinären Ansatz".

Breites Spektrum an Behandlungen und therapeutischem Ansatz



Die Abteilung bietet den Patienten einen multidisziplinären Ansatz, der verschiedene Behandlungsmöglichkeiten umfasst:

Einerseits ein pharmakologischer Ansatz, der Schmerzen mit Analgetika, Entzündungen mit entzündungshemmenden Medikamenten und Kontrakturen mit Muskelrelaxantien behandelt. Es ist auch wichtig, an der Therapietreue des Patienten zu arbeiten. Unter diesem Gesichtspunkt gibt es verschiedene Möglichkeiten der Analgesie, zum Beispiel die topische transdermale Analgesie oder die Verwendung von Pflastern, die auf lokale Schmerzpunkte wirken.



Schmerz ist ein neurologisches Phänomen, das etwa durch Strukturen verursacht wird, die bestimmte Nervenenden zusammendrücken und schmerzvermittelnde Substanzen freisetzen. In diesem Fall sollten andere therapeutische Strategien erforscht werden. Ein weiterer Schmerzbereich, der analysiert werden muss, ist der Restschmerz, der verbleibt, wenn ein Patient, der bereits von anderen Fachärzten behandelt wurde, mit Beschwerden zurückkehrt, die möglicherweise auf das neurologische Leiden zurückzuführen sind, das einige Nerven erlitten haben und die nach einiger Zeit beeinträchtigt wurden.

Psychologie des Schmerzes



Dr. Gestoso erklärt: "In diesem Fachgebiet ist die Beziehung zum Patienten sehr wichtig. Es ist ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen erforderlich". Auch in den Fällen, in denen die Ergebnisse der Tests aus uns unbekannten Gründen nicht mit den vom Patienten angegebenen Schmerzsymptomen übereinstimmen. Der Rückenspezialist unterstreicht: "Auch in diesen Fällen ist es wichtig, in der Sprechstunde so wenig wie möglich medizinisch einzugreifen, dem Patienten Unterstützung, Hoffnung und Glaubwürdigkeit zu vermitteln und ihn in jedem Fall zu einem aktiven Teilnehmer an seiner Genesung zu machen".



Die Rückenstation der Clínica Rotger und des Hospital Quirónsalud Palmaplanas steht allen interessierten Patienten offen. Sie widmet sich der Schmerzbehandlung unter muskulären und neuropathischen Gesichtspunkten, mit einer multidisziplinären Perspektive und einschließlich psychologischer Unterstützung. Alles mit dem Ziel, den Patienten zu einem aktiven Beteiligten zu machen, und in diesem Zusammenhang werden auch psychotherapeutische Techniken, Verhaltensmanagement und die Suche nach einer positiven Einstellung zum Schmerz eingesetzt. Dabei wird nicht vergessen, dass diese Ziele besser erreicht werden können, wenn der Patient seinen Körper kennt und über alles, was seine Verletzung mit sich bringt, gut informiert ist.