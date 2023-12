Der Schlaf der Kinder ist ein Thema, das Eltern und anderen Familienmitgliedern oft "den Schlaf raubt". Da wir bereits wissen, welche Auswirkungen es auf die körperliche und geistige Gesundheit von Kindern hat, wenn sie sich nicht richtig ausruhen, ist dies kein unbedeutendes Problem. Dr. Olga Cadevall erklärt: "Es handelt sich um eine nicht zu unterschätzende Pathologie, der man mit angemessener Information von der Geburt der Kinder an, ja sogar während der Schwangerschaft, vorbeugen kann".

Es ist hilfreich, die künftigen Familien darüber zu informieren, was auf sie zukommt und wie sie die Auswirkungen der bevorstehenden Veränderungen abmildern können, damit sich das Kind später besser erholen kann. Es stimmt zwar, dass die Beibehaltung gesunder Lebensgewohnheiten zu Hause uns helfen kann, einige dieser Probleme zu lösen, aber es stimmt auch, dass ein bestimmter Prozentsatz der Kinder schlecht schläft, weil sie eine zugrunde liegende Pathologie haben, die sie daran hindert, sich richtig auszuruhen. Ebenso gibt es Kinder, die schlecht schlafen, und dieser schlechte Schlaf fordert seinen Tribut und verschlimmert bereits vorhandene Pathologien.

Spezialisierte Kinderärzte



Der Kinderarzt ist der am besten geeignete Spezialist, um zu untersuchen, wie Kinder je nach Alter schlafen, und um zu beraten oder dabei zu helfen, die am besten geeignete Vorgehensweise für jedes einzelne Problem zu planen. Auch aus klinischer Sicht ist eine körperliche Untersuchung des Kindes erforderlich, um begleitende oder das Problem begünstigende Pathologien auszuschließen, sowie ergänzende Untersuchungen, um eine Behandlung zu verschreiben oder gegebenenfalls an andere Fachleute zu verweisen. Eine weitere sehr wichtige Maßnahme für den Erfolg des Prozesses ist die Begleitung der Familien sowie die Kenntnis der Umwelt und der häuslichen Umgebung.

Es sollte immer daran gedacht werden, dass die Aufgabe der Eltern nicht darin besteht, die Kinder in den Schlaf zu wiegen, sondern ihnen das Gefühl von Sicherheit und Ruhe zu vermitteln, damit sie von selbst einschlafen können. Daher ist die Arbeit an der sicheren Bindung auch wichtig, um sicherzustellen, dass das Kind ruhig ist und sich entspannen kann. Routinen helfen und geben dem Kind Sicherheit, weil es immer weiß, was als Nächstes kommt. Es gilt, die Routine zu finden, mit der sich sowohl wir als Eltern als auch die Kinder wohlfühlen.

Die Facharztausbildung zum Kinderarzt ermöglicht es, das Kind aus primär medizinischer Sicht zu beurteilen, um verschiedene Pathologien zu bewerten, zu diagnostizieren und/oder zu behandeln, die den Schlaf des Kindes beeinträchtigen, entweder als Ursache oder als Folge von Schlafmangel. Der nächste Schritt besteht darin, den Familien zu helfen, gesunde Lebensgewohnheiten zu entwickeln, die für alle Kinder von Vorteil sind.



In der Abteilung für Kinderheilkunde der Clínica Rotger geht Dr. Olga Cadevall bei der Behandlung des Schlafs von Kindern von einem ganzheitlichen Ansatz aus, der das Baby oder Kind und seine Familie berücksichtigt. Sie geht davon aus, dass jeder Patient anders ist und je nach Alter, den Erwartungen der Eltern, ihrem Erziehungsstil und der jeweiligen persönlichen Situation an verschiedenen Punkten gearbeitet werden muss.