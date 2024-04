Dr. José María Muñoz, Allgemeinchirurg an der Clínica Rotger, wurde bei der siebten Verleihung der Nationalpreise für Medizin im 21. Jahrhundert, die im Westin Palace Hotel in Madrid stattfand, mit dem Preis für Verdauungschirurgie ausgezeichnet.

Derzeit ist Dr. Muñoz Leiter des Dienstes für allgemeine Verdauungschirurgie an der Clínica Rotger, wo er herausragende bahnbrechende Eingriffe auf den Balearen durchgeführt hat, wie etwa mit der Robotertechnik TAMIS, die den Eingriff bei einer Krebserkrankung von roboterassistierter Chirurgie von Rektumkarzinomen durch den Anus ermöglicht.

Muñoz hat auch den ersten robotergestützten Magenbypass auf den Inseln sowie den ersten Zugang zur Achalasie mithilfe von Roboterchirurgie durchgeführt. Alle diese Techniken wurden im chirurgischen Bereich der Clínica Rotger entwickelt, das einzige Krankenhaus im privaten Gesundheitswesen auf Mallorca, das über einen hochmodernen Da Vinci Xi-Roboter verfügt. Der Arzt zeichnet sich außerdem durch die Durchführung von Bauchreparaturtechniken wie Rectusdiastase und endokrine Chirurgie aus.

Dr. José María Muñoz an der Konsole des Da Vinci Xi Roboters in der Clínica Rotger während der Roboterchirurgie.

Dr. Muñoz ist ein Pionier bei der Realisierung des ersten robotergestützten TAMIS auf den Balearen sowie des ersten robotergestützten Magenbypasses auf den Inseln. Zudem ist er auch ein Maßstab für Bauchreparaturtechniken wie die Rektusdiastase

Im Rahmen einer auf Spitzenleistungen ausgerichteten Karriere, die von ständiger Innovation und der Einführung neuer Techniken geprägt ist, hat sich der neue Medizinpreisträger auch der Lehre gewidmet sowie an der Entwicklung chirurgischer Techniken an der Bauchdecke mitgewirkt.

Darüber hinaus war er auch auf dem Gebiet der Forschung aktiv und veröffentlichte Artikel wie "Prospective, randomized clinical trial comparing the use of a single port device with that of a flexible endoscope for transumbilical cholecystectomy" in der Fachzeitschrift Surgical Endoscopy. Zudem hat er an verschiedenen nationalen und internationalen Kongressen teilgenommen, die sich mit Themen wie der Single-Port-Laparoskopie oder der NOTES-Chirurgie befassten.

Dr. José María Muñoz bedankte sich bei dem Team von Fachleuten, mit denen er täglich im Operationsbereich der Clínica Rotger zusammenarbeitet, bei Víctor Ribot, dem Territorialdirektor von Quirónsalud auf den Balearen für das Vertrauen, das ihm in den vergangenen Jahren entgegengebracht wurde, sowie bei der Familie Rotger für die Einführung der Roboterchirurgie in der Klinik.

Dem Patienten die beste Behandlung bieten

Während der Preisverleihung dankte Dr. Muñoz dem territorialen Direktor von Quirónsalud, Víctor Ribot, und der Familie Rotger für ihr Vertrauen in die Integration der Roboterchirurgie in die Klinik sowie für die Arbeit des gesamten Teams des chirurgischen Bereichs der Clínica Rotger: "Ich schätze mich glücklich, ein großartiges Team an meiner Seite zu haben, die jeden Tag ihren Beitrag leisten, damit wir alle den Patienten unsere beste Version anbieten können."

Die Nationalen Medizinpreise werden von "El Suplemento" organisiert, einem Fachverlag, der die Arbeit von Menschen würdigt, die ihr Leben der Pflege und Verbesserung der Gesundheit anderer widmen. Diese Veranstaltung würdigt das Engagement, das die medizinische Gemeinschaft auszeichnet, und fördert so Exzellenz und Wissen durch Lehre, Forschung und Patientenversorgung.