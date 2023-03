Golfen ist auf Mallorca ein Ganzjahressport, dem allenfalls durch die hohen Temperaturen im Juli und August Grenzen gesetzt sind. Die Insel hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem Hotspot für Golfer entwickelt, denen 24 Golfanlagen zur Verfügung stehen. Und noch etwas macht die Golfdestination Mallorca so einzigartig: Die Plätze sind so vielfältig wie die Landschaft der Insel. Wer will, kann mit Blick aufs Meer spielen, in den Höhen der Tramuntana oder ganz in der Nähe von Palma. Einige der Anlagen haben längst internationales Renommee und finden sich auf den Branchen-Rankings immer wieder auf den vorderen Positionen.



Da die Mitnahme von Golfbags bei den meisten Airlines kostenpflichtig ist, bieten mittlerweile auch Verleihfirmen vor Ort ihre Dienste an. Die Greenfee-Preise, früher meist Fixpreise, wechseln inzwischen je nach Saison. Es lohnt sich also, nach Angeboten zu suchen – häufig auch in Verbindung mit einem Hotel – oder gleich eine Vorteilskarte im Gepäck zu haben.

Golfplatz Son Muntaner bei Palma. Golfer bringen Geld auf die Insel Darüber hinaus haben die Golfanlagen eine wichtige Bedeutung für die Inselwirtschaft und den Arbeitsmarkt. Sie leisten einen Beitrag zur allseits gewünschten Entzerrung der Saison und ziehen Urlauber an, die als „Qualitätstouristen" bezeichnet werden können. Experten zufolge fließt für jeden Euro, der direkt für das Golfen bezahlt wird, zum Beispiel durch den Kauf von Greenfees, gut der doppelte Betrag in die hiesige Wirtschaft.



Jedes Jahr finden unzählige Golfturniere in den verschiedenen Clubs statt. Darunter sind sehr sportliche Events oder auch eher Veranstaltungen mit gesellschaftlichem Charakter. Zu Letzteren gehören die zwei bei deutschen Residenten sehr beliebten Turniere des Mallorca Magazins. Das Frühlingsturnier in Alcanada findet stets im Mai statt, der traditionsreiche MM Golfcup in Golf de Andratx im Oktober. Golfclub Golf de Andratx in Camp de Mar. Immer wieder sind auch erstklassige Sportler und Profis auf den Greens der Insel anzutreffen. Etwa bei der European Challenge Tour, die als Unterbau der erstklassigen European Tour dient. Ziel der meisten Profis ist es, die Spielberechtigung für European-Tour-Turniere im kommenden Jahr zu erlangen.



In diesem Jahr dürfen sich Mallorca-Golf-Freunde ganz besonders auf Mitte Oktober 2023 freuen. Dann schlagen bei der dritten Ausgabe der „Mallorca Golf Open” erneut einige der besten Profis der Welt auf der Insel ab. Sowohl der genaue Termin als auch der Austragungsort des mit zwei Millionen Euro dotierten Turniers der DP World Tour Serie, ehemals PGA European Tour genannt, sind noch offen. Als Veranstalter zeichnet die Eventagentur Emotion Group verantwortlich.