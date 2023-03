In den kommenden Tagen werden wieder Hunderte Vertreter der Insel in Berlin sein, um die Vorzüge Mallorcas und der Nachbarinseln auf der weltgrößten Reisemesse zu präsentieren. Offiziell beginnt die ITB am Dienstag, aber die Insel zeigt sich schon am Montagabend von ihrer besten Seite - mit einem gastronomischen Event auf dem Alice Rooftop in Charlottenburg. Die Veranstaltung wird vom Inselrat organisiert, Gastgeber sind dessen Präsidentin Catalina Cladera und Tourismusdezernent Andreu Serra.

In der Einladung heißt es: „Mallorca, 365 Tage kulinarische Hochgenüsse. Feiern Sie mit uns den Auftakt zur ITB über den Dächern von Berlin.“ Die Gäste dürfen sich also auf Ensaimadas, Sobrassada, Cocas, Quely-Kekse, Menorca-Käse und Inselweine freuen! Das Ganze in einer Event-Location unweit der Messehallen, die einen Tag später erstmals seit der Pandemie wieder ihren Türen für die ITB und damit für die globale Reiseindustrie öffnen werden. Die Balearen werden dort mit einem eigenen, 600 Quadratmeter großen Stand vertreten sein, demselben, der bereits auf der Reisemesse Fitur in Madrid zu bestaunen war und der mit dem Label“ besonders nachhaltig“ ausgezeichnet wurde. Dort wird es einen speziellen Bereich geben, in dem sich die vier Inselräte (Mallorca, Ibiza, Menorca und Formentera) vorstellen sowie Bereiche der einzelnen Inselgemeinden und der Co-Aussteller (Gallery Hotels, Roig Drive Mallorca, Hotelverband Playa de Euro, Affilired , Ikos Porto Petro und Adramar incoming). Und: Um spezielle Business Meetings abhalten zu können, hat das balearische Tourismusministerium über die Strategieagentur AETIB ein spezielles Reservierungssystem eingerichtet, über das Tische am Stand gebucht werden können, um daran gemeinsam über die anstehende Sommersaison auf den Inseln zu diskutieren.