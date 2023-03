Offiziell beginnt die Reisemesse ITB in Berlin erst an diesem Dienstag, die Vertreter der Balearen-Delegation haben es aber bereits am Montagabend in der deutschen Hauptstadt krachen lassen. Der Inselrat hatte ins Alice Rooftop in Charlottenburg zu einem mallorquinischen Abend geladen, rund 200 Gäste folgten dem Ruf und erlebten ausgelassene Stimmung bei Insel-Köstlichkeiten wie Frito Mallorquín, Pan Moreno mit Sobrassada, Menorca-Käse, Kohlrouladen mit Schwein, Spanferkel-Feigen-Burgern, Empanadas und Bacalao sowie Süßspeisen wie Aprikosentarte, Mandelkuchen, Zuckerwatte mit Hierbaslikör-Geschmack und Ensaimada. Die Gerichte waren dabei an vier Ständen nach den Jahreszeiten aufgebaut, in denen ihr Verzehr typisch ist.

Zu den Gästen der Veranstaltung zählten neben vielen Vertretern der Reisebranche auch der balearische Tourismusminister Iago Negueruela, Inselratspräsidentin Catalina Cladera, Tourismusdezernent Andreu Serra, Hotelverbandschefin Maria Frontera und ihre Stellvertreterin Maria José Aguiló, der renommierte Wirtschaftswissenschaftler Toni Riera, Palmas Oberbürgermeister José Hila und die spanische Staatssekretärin für Tourismus Rosana Morillo. Aber auch deutsche Promis hatten sich unters Volk gemischt, unter anderem der Influencer, TV-Darsteller und Entertainer Julian F. M. Stöckel. Tourismusdezernent Andreu Serra begrüßte die Anwesenden und bedankte sich für ihr Kommen. Er sagte, dass sich die Inseln weiter zu einem Ganzjahresreiseziel entwickeln wollen und bekräftigte damit die Bestrebungen des Inselrats und des Govern, die Saison noch weiter zu entzerren. Anschließend gab es angeregte Gespräche an den Stehtischen oder auf der Terrasse, wo auch Spiele wie Dosenwerfen, Armbrust-Schießen und Darts aufgebaut waren, ehe die Gesellschaft zum Tanzen überging und den Abend ausklingen ließ.