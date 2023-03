Qualität in all ihren Formen ist der Kernpunkt, die das Balearen-Gesetz für Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit im Tourismus bei seiner Umsetzung anstrebt. Qualität als Anfang und Ende des Konzepts der Kreislaufwirtschaft, insbesondere im sozialen Bereich in Bezug auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen. Um dies zu erreichen, sind eine Reihe von Maßnahmen erforderlich, die auf dem Respekt vor den Menschen beruhen, die mit dem Tourismus leben. Es geht aber auch um die Menschen, die nicht nur mit, sondern von dem Tourismus leben, um diejenigen, die dafür sorgen, dass auf den Inseln alles perfekt funktioniert, indem sie ihr Potenzial als Arbeitnehmer einbringen.



So soll sichergestellt werden, dass die Arbeit unter den besten Bedingungen ausgeführt wird und die Balearen das Reiseziel sind, das seine Arbeitnehmer im Tourismussektor am besten schützt. Das Ziel ist zum einen, eine höhere Bezahlung, zum anderen eine bessere Qualifizierung der Mitarbeiter zu erreichen. Außerdem will die Balearen-Regierung für die Beschäftigten Bedingungen schaffen, die ihnen Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz garantieren.



Eines der Ziele der neuen Verordnung ist, dass die Touristen die Inseln nicht nur wegen ihrer einzigartigen Landschaft, Kultur, Gastronomie usw. als Reiseziel wählen, sondern auch, weil sie sehen, dass die Arbeitnehmer dort geschätzt werden und ihnen die bestmöglichen Arbeitsbedingungen geboten werden.

Der Tourismus auf Mallorca stellt viele Arbeitsplätze. Foto: Archiv



Ein weiteres Ziel besteht darin, die Saisonabhängigkeit zu durchbrechen und die spürbare Entsaisonalisierung zu erzielen. Auf diese Weise könnten die Arbeitnehmer, die mit dem Tourismus zu tun haben, in allen zwölf Monaten des Jahres beschäftigt werden. Eine Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz des Balearischen Instituts für Arbeitsschutz (IBASSAL) soll mit Vertretern der Branche Maßnahmen zum Nutzen der Arbeitnehmer weiterentwickeln, etwa in den Bereichen Ergonomie oder Arbeitsbelastung. Dabei soll alles auf den Prüfstein gestellt und alle Akteure in den Dialog einbezogen werden.



Des Weiteren sind Heizungsanlagen zu installieren, die das Wohlbefinden und den Komfort aller Benutzer von Fremdenverkehrseinrichtungen, einschließlich natürlich der Arbeitnehmer, gewährleisten. Dies gilt auch für Bereiche, die ausschließlich für Arbeitnehmer bestimmt sind, wie zum Beispiel Küchen, unbeschadet der Einhaltung der arbeitsrechtlichen Vorschriften und des Nutzer- und Verbraucherschutzes.



Francina Armengol, Präsidentin der Balearen-Regierung, und Tourismus- und Arbeitsminister Iago Negueruela sehen in dieser ehrgeizigen Agenda einen wichtigen Motor für die Tourismusbranche mit positiven Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft. Die Inseln sollen nicht nur ökologisch, sondern auch sozial nachhaltiger werden. Die Politiker arbeiten auf einen Wandel hin, der in allen Bereichen zu einer Verbesserung führen soll: Qualität der Arbeitsplätze, Löhne, Möglichkeiten für Unternehmer, Handel, ökologische und soziale Nachhaltigkeit, Wettbewerbsfähigkeit, Gleichheit und Rechte.