Ob Klassik oder Jazz, Rock oder Pop: Auf Mallorca machen internationale Musiker aller Gattungen Station. Freunden der klassischen Musik bietet sich auf Mallorca eine große Auswahl an Festivals. Ein Highlight sind im Juli die Sommerkonzerte des Sinfonieorchesters der Balearen im Innenhof des spätmittelalterlichen Castell de Bellver in Palma. Im August wird die Kartause von Valldemossa zum unvergleichlichen Schauplatz von Musikabenden, die der Klaviermusik von Frédéric Chopin gewidmet sind. Und beim Musik-Festival von Deià in Son Marroig, dem einstigen Anwesen des Erzherzogs Ludwig Salvator, gibt es zu gepflegter Kammermusik gratis einen malerischen Sonnenuntergang. Wein und klassische Musik lassen sich bei den Mondscheinkonzerten des Sinfonieorchesters der Balearen im Weingut Macià Batle in Santa Maria gemeinsam genießen.

Mondscheinkonzert mit dem Sinfonieorchester der Balearen auf dem Weingut Macià Batle in Santa Maria. Im Herbst bieten gleich zwei Veranstaltungen internationalen Jazz und Funk: Beim Alternatilla Jazz Festival stehen an elf verschiedenen Orten zwölf Tage Livemusik auf dem Programm. Beim Jazz Voyeur Festival kommen im November/Dezember nun schon zum 16. Mal renommierte internationale Stars nach Palma.



Das größte Festival für Pop, Rock und elektronische Musik ist das Mallorca Live Festival. An drei Tagen im Mai treten über 30 Bands auf. Reggaeton-Fans kommen beim Reggaeton-Beach Festival, beim größten urbanen Beach Festival Europas, voll auf ihre Kosten. Zeitgenössische Kunst satt gibt es bei der Nit de L'Art (Kunstnacht) in Palma zu sehen. Wer zeitgenössische Kunst liebt, ist in Palma gut aufgehoben – der Stadt in Spanien mit den meisten Galerien für zeitgenössische Kunst pro Einwohner. Immer im September findet die Kunstnacht (Nit de l’Art) statt, bei der die historische Altstadt aus allen Nähten zu platzen droht. Geruhsamer geht es im März beim Art Palma Brunch zu, dann lässt sich bei Wein und Häppchen ganz in Ruhe die Kunst genießen. Das Evolution Film Fest ist zu einer internationalen Größe geworden – dank Gründerin Sandra Lipski (zweite von rechts). „Film ab“ heißt es gleich zweimal im Jahr in Palma. Das Atlàntida Film Fest, ursprünglich als reine Online-Veranstaltung gestartet, legt seinen Schwerpunkt auf europäische Filme, alle Vorführungen sind kostenlos. Das von Sandra Lipski ins Leben gerufene Evolution Film Festival gehört seit Jahren zu den Top 50-Filmfestivals der Welt, übrigens das einzige aus Spanien. Gezeigt werden über 120 Filme, zu der Veranstaltung im Oktober reisen auch immer prominente Schauspieler und Regisseure aus Europa und Hollywood an.