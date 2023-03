Auf Mallorca und den balearischen Schwesterinseln spielt das Hotelgewerbe eine führende Rolle und hat Einfluss in allen Bereichen. Eine der großen Veränderungen im Tourismus auf den Balearen besteht darin, dass seit einigen Jahren die Qualität anstelle der Quantität in den Vordergrund tritt. Ein exklusives, differenziertes und personalisiertes Angebot ist das Gebot der Stunde.

Es gibt viele verschiedene Aspekte, die bei einem Hotel zu berücksichtigen sind. Sie reichen vom gastronomischen Angebot bis zur künstlerischen Gestaltung. Ein Hotel einzigartig zu machen, ist kompliziert und hängt von vielen Faktoren ab. Ein prestigeträchtiges kulinarisches Angebot - vielleicht mit einem Michelin-Stern oder ein Erlebnismenü - hilft jeder Einrichtung, ebenso wie ein Wellnessbereich - Spa, beheizter Pool, Masseure ... -, oder ein guter Barservice. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Lage, sei es im Stadtzentrum, direkt am Meer oder mit Weitblick auf die Berge.

Edle Gerichte im Restaurant eines Hotels sind attraktive Pluspunkte bei der Vermarktung der Unterkünfte. Foto: Patricia Lozano

Aber nicht nur das Produkt muss stimmen, auch die Fähigkeit, es zu vermarkten, ist entscheidend für den Erfolg. Die Vertriebswege werden von Tag zu Tag vielfältiger. Es ist natürlich nicht ratsam, auf irgendeinen Vertriebsweg zu verzichten, und die Unternehmer bevorzugen natürlich diejenigen, die ihnen nach Zahlung der erforderlichen Provisionen das größte Einkommen verschaffen.

Die Art des Verkaufs hat sich in den vergangenen Jahren durch das Internet und die sozialen Netzwerke erheblich verändert. Online-Reisebüros oder Buchungsplattformen wie Booking oder Expedia haben den traditionellen Reiseveranstaltern, die nach wie vor einen beträchtlichen Marktanteil haben, den Rang abgelaufen. Noch vor nicht allzu langer Zeit war es üblich, dass ein einziger Reiseveranstalter alle Zimmer in einem Hotel für einen bestimmten Zeitraum oder sogar für die gesamte Saison monopolisierte. Manchmal übernahm der Reiseveranstalter auch die Kosten für die Renovierung und Modernisierung des Hauses und erhielt im Gegenzug die Hotelzimmer zu einem guten Preis. Diese Art des Verkaufs ist heute völlig überholt.

Hoteliers geben dem Direktverkauf über ihre Website, die sie so dynamisch wie möglich gestalten wollen, stets den Vorzug. Die Website ist nicht mehr nur ein Ort, an dem man sich über das Hotel informieren kann, sondern neben der Buchung auch das Reiseziel besuchen und sich über die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, lokale Feste, Kultur und Traditionen informieren kann.

DIGITALISIERUNG

Die sozialen Netzwerke gewinnen immer mehr an Bedeutung. Eine Präsenz auf Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ... ist ein Muss. Es ist eine Frage des Markenimages, aber auch eine Frage der Notwendigkeit. Ein Auftritt in den sozialen Netzwerken ist in dreierlei Hinsicht wichtig. Erstens ist er nützlich, um das Produkt, die Aktivitäten, die durchgeführt werden können, die Öffnungszeiten et cetera bekannt zu machen. Zweitens lässt sich auf diese Weise mit dem Kunden interagieren und eventuelle Zweifel oder Konflikte lösen. Social Media ist ein Kanal für die Kundenbindung mit exklusiven Dienstleistungen, die von bezahlten Erlebnissen bis hin zu gastronomischen Empfehlungen, Ausflügen, Besichtigungen, kulturellen oder historischen Anmerkungen reichen können. Und drittens wird die Präsenz in sozialen Netzwerken für den Verkauf immer wichtiger.

NACHHALTIGKEIT

Besonders wichtig ist auch die ökologische Nachhaltigkeit, insbesondere die Art und Weise, wie der Kunde reist. Frankreich hat bereits Kurzflüge verboten, die durch eine wesentlich umweltfreundlichere Zugfahrt ersetzt werden können. Nach einer Reise der Fußballmannschaft von Paris Saint-Germain (PSG) mit dem Privatflugzeug nach Nantes kam es zu einer Kontroverse, als sich der Trainer Christophe Galtier und der Pariser Star Kylian Mbappé darüber lustig machten, dass die Mannschaft mit dem Zug statt mit dem Flugzeug reisen könnte. In ähnlicher Weise wurde Real Madrid in eine Kontroverse verwickelt, weil sie mit dem Flugzeug nach Valladolid reisten, obwohl die Strecke mit dem Zug - eine Stunde - oder auf der Straße - zwei Stunden - zurückgelegt werden kann. Die Luftfahrtunternehmen sind sich der Notwendigkeit bewusst, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Als Insel sind die Balearen in besonderem Maße vom Luftverkehr abhängig.

KREISLAUFWIRTSCHAFT

Die Kreislaufwirtschaft ist ein weiterer Aspekt, der bei der Balearen-Regierung ganz oben auf der Agenda steht. Hierfür hat das Inselparlament bereits 2019 das Abfallgesetz und 2022 das Gesetz für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft im Tourismus verabschiedet. Die Kreislaufwirtschaft betrifft jeden einzelnen Wirtschaftssektor und berücksichtigt die materiellen und energetischen Ressourcen, die von Anfang bis Ende verbraucht und erzeugt werden. Die touristische Wertschöpfungskette umfasst insbesondere den Transport, die Verpflegung, die Unterbringung, die von den Touristen am Zielort ausgeübten Aktivitäten, die Infrastrukturen - Straßen, Wasser, Abwasser, Strom, Internet, und so weiter.

Eine gute Lage am Meer kann ein Hotel besonders aufwerten. Foto: Archiv Ultima Hora

Wenn es darum geht, Hotels nachhaltiger zu gestalten, ist es im Hotelsektor von vorrangiger Bedeutung, bei der Renovierung von Einrichtungen die Haltbarkeit der Materialien zu gewährleisten. Eine gute Isolierung oder die Ausnutzung von Luftströmungen im Gebäude ist für die Energieeinsparung von grundlegender Relevanz. Darüber hinaus ist die Wiederverwendung von Brauchwasser ein Trend, der sich weiter durchsetzen sollte. Alternative Energiequellen - insbesondere Photovoltaik - sollten ebenfalls ein Muss sein. Die für den Betrieb des Hotels benötigte Energie, die nicht vom Hotel selbst erzeugt werden kann, sollte grün sein. In naher Zukunft werden es die Kunden selbst sein, die Hotels ablehnen, die nicht nachhaltig wirtschaften.