Am kommenden Dienstag ist es soweit: die Balearensinfoniker starten in den Sinfonischen Sommer. Das erste der vier Sonderkonzerte findet im Trui Teatre statt und beginnt um 20.30 Uhr: eine Operngala mit Solisten der Salzburger Festspiele, Belcanto vom Feinsten. Den Taktstock schwingt Pablo Mielgo.Hits aus Mozarts drei Da Ponte-Opern laden ebenso zum Genießen ein wie ausgesprochene Wunschkonzertreißer von Donizetti, Verdi, Bizet und Puccini. Der Abend beginnt mit der Ouvertüre zu „Cosí fan tutte“, auf die Arien wie „Una bella serenata“ und „Un aura amoroso“ folgen. Nächste Mozart-Station ist der „Don Giovanni“. Aus dem gibt’s unter anderem das Duett „La ci darem la mano“. Zwei Arien aus „Le nozze di Figaro“ schließen sich an.

Mit drei Nummern aus „Don Pasquale“ rundet sich der Opera buffa-Teil der Gala ab. Mit Auszügen aus „Gianni Schicchi“, „Carmen“ („L’amour est un oiseau rebelle“), den „Perlenfischern“, der „Toten Stadt“ und „Rigoletto“ („Caro nome“) geht das Programm weiter, um am Ende noch einmal zur Opera buffa zurückzukehren: zwei Arien aus „L’elisir d’amore“ setzen den Schlusspunkt. Karten ab 25€ gibt’s online auf der Website des Orchesters: https://simfonicadebalears.com