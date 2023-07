Balearen-Inselhopping – von Palma nach Ibiza

Wer das Gefühl hat, auf Mallorca schon alles gesehen zu haben, aber trotzdem noch reif für die Insel ist, dem kann geholfen werden? Wie…?

Na, mit Inselhopping natürlich! Einfach mal schnell mit der Fähre rüberhüpfen zur kleinen Schwesterinsel Ibiza. Frühmorgens hin und abends wieder zurück – die perfekte Kombination aus Bootstrip und Landausflug in einem.

Von Palma de Mallorca aus bedient die Reederei Baleària die Fährroute zur Nachbarinsel zum Beispiel täglich. Potenzielle Inselhopper haben die Wahl zwischen mehreren verschiedenen Abfahrtszeiten für Hin- und Rückfahrt – zumindest in der Hauptsaison. Das erste Schiff in Richtung Ibiza verlässt Palmas Hafen morgens um 8.00 Uhr; es folgen noch weitere Passagen um 10.00 Uhr und 16.30 Uhr. Die Überfahrt dauert, je nach Schiffstyp, zwischen zwei und vier Stunden. Zurück geht’s dann abends von Ibiza-Stadt um 20.00 Uhr. Die Rückfahrt dauert 2 Stunden und 15 Minuten.

Kreuzfahrt-Feeling für einen Tag

Die kleine „Tageskreuzfahrt“ lässt sich problemlos bei diversen Anbietern im Internet online buchen oder auf den Website der Fährgesellschaft. Ein Ticketkauf ist darüber hinaus auch direkt vor Ort in Palma an den Verkaufsschaltern der Reederei im Fährterminal „Estació Marítima“ möglich. Aber bitte Ausweis nicht vergessen – dieser muss bereits beim Ticketkauf vorgelegt werden!

Als Tagestrip unternommen, ist das Ganze eher ohne Pkw zu empfehlen. Denn dieser schlägt bei der Überfahrt in der Regel ziemlich zu Buche – während Tickets für die reine Überfahrt, z. B. am 31.07.2023, schon ab 26,50 Euro pro Person und Strecke zu haben sind. Gut angelegtes Geld, wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann – gemessen am Gegenwert, den man dafür erhält: eine mehrstündige entspannte Reise zu Wasser, auf der man sich an Deck ausgiebig die frische Meeresbrise um die Nase pusten lassen kann. Gerade jetzt in den heißen Sommermonaten eine wahre Wohltat.

Wer dazu noch, völlig losgelöst vom Hier und Jetzt, den Blick übers tiefblaue Meer in Richtung Horizont schweifen lässt, kann sie spüren, die pure Entschleunigung!

In Ibiza angekommen, erwartet einen als perfekter Gegenpart das pulsierende Leben der quirligen Hauptstadt Eivissa …

Bis zur Rückfahrt am Abend bleibt genügend Zeit, die Hafenstadt nach Herzenslust zu entdecken: sei es bei einer geführten Sightseeing-Tour, beim gemütlichen Stadtbummel auf eigene Faust mit anschließendem Mittagessen in einem der vielen hübschen Altstadt-Lokale oder beim Shopping-Trip durch die zahlreichen Geschäfte vor Ort.

Inselhüpfen kann süchtig machen

Und weil’s so schön war, wird der ein oder andere nach erfolgreichem ersten Mal „Inselhüpfen“ garantiert zum Wiederholungstäter … genau wie ich.

In diesem Sinne: Viel Spaß beim Inselhopping!

Die Autorin ist Gründerin und Betreiberin des Inselblogs

VIVA MALLORCA!

Sie lebt in Hamburg und Palma de Mallorca.