Nächste Woche, ab dem 4.September, beginnt der Vorverkauf für die Temporada 2023/24 der Balearensinfoniker. Grund für eine Vorschau auf die Highlights der drei Aboreihen, die sich wie gewohnt auf drei Spielstätten verteilen, nämlich das Teatre Principal (sechs Konzerte), das Trui Teatre (mit leider nur vier Abenden – schade, angesichts der sehr guten Akustik, meiner Meinung nach der besten von den dreien) und das Auditorium (sieben Konzerte). In insgesamt also 17 Konzerten erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches und spannendes Programm, sowohl was die geladenen Gastsolisten- und Dirigenten angeht als auch die Werkauswahl. (Die Termine der einzelnen Vorverkaufsstellen finden Sie unter diesem Link .) Es gibt ein Wiedersehen mit Lise de la Salle, Alexandra Dovgan und Gerhad Oppitz am Klavier, Emmanuel Pahud (Flöte) und Francisco Fullana (Violine), der gleichzeitig sein Debüt als Dirigent des OSIB geben wird.

Die sinfonischen Höhepunkte entstammen dem Kernrepertoire des Orchesters: Klassik und Romantik, bzw. Spätromantik. So werden unter anderem Mozarts Jupitersinfonie, die Symphonie fantastique von Berlioz, Mendelssohns Dritte, Dvorak 4 sowie seine „Neue Welt“, die Dritte von Brahms, Schuberts „Unvollendete“, Tschaikowskys Fünfte und Bruckners Siebente zu hören sein. Und – ein besonderes Highlight – Chefdirigent Pablo Mielgo setzt seinen Mahler-Zyklus mit dessen 5.Sinfonie fort, ebenso seine Reihe der Sinfonien von Schostakowitsch mit der Nummer 15.

Doch der Reihe nach. Die Saison startet im Theatre Principal (alle Konzerte hier ) am 27.September mit Musical-Klassikern aus u.a. Miss Saigon, La La Land, Titanic und dem „König der Löwen“. Am 14.Dezember gibt’s hier dann das traditionelle Weihnachtskonzert mit Pablo Mielgo, gefolgt von einem Elgar-Mendelssohn-Abend am 11.Januar mit dem Dirigenten Gabriel Estarellas Pascual. Werke von R.Chapi, F.Chueca und A.Vives erklingen am 18.01. mit dem Tenor Joan Lainez unter Mielgos Leitung. Am 7.März hat Francisco Fullana seinen großen Auftritt als Solist und Dirigent mit Beethovens Violinkonzert und Mozarts letzter Sinfonie, KV551. Der letzte Abend im Principal ist der Belle epoque gewidmet. Pablo Mielgo dirigiert, unterstützt von Nigel Carter als Erzähler, Werke, die Ende des 19.Jahrhunderts entstanden sind.

Das Abo im Trui Teatre (alle Termine hier ) beginnt am 4.Oktober mit der Dirigentin Beatriz Fernández; sie hat unter anderem Dvoraks Vierte im Handgepäck. Am 19.Oktober kehrt Pablo Mielgo nach der Sommerpause ans Pult zurück, mit Werken von Manuel de Falla und Maurice Ravel. Der 30.November beschert uns dann Chopins 2.Klavierkonzert (am Flügel Iván Martin) und Dvoraks großartige Sinfonie „Aus der Neuen Welt“, serviert von Pablo Mielgo. Auch das letzte Konzert im Trui Teatre wartet mit großer Sinfonik auf: die Symphonie fantastique von Hector Berlioz wird, nach Mozarts „Pariser Sinfonie“ KV297 als Kontrast, das Publikum in die abgründige Gefühlswelt der Romantik entführen.