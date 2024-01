Konzertkritik: "Glückliche" Musik im Teatre Principal am gestrigen Donnerstag

Die Streicherserenade op.20 von Edward Elgar, das Gitarrenkonzert von Gabriel Estrellas (2021) und die dritte Sinfonie von Felix Mendelssohn – alle drei Werke, die gestern Abend im Teatre Principal unter der Leitung von Gabriel Estrellas Pascual und mit Antonio Perelló an der Gitarre erklangen, hatten eins gemeinsam: sie zeichneten sich durch ein hohes Maß an Ausgeglichenheit aus. Entsprechend setzte der Dirigent (übrigens der Sohn des Komponisten Gabriel Estrellas) ganz auf klangliche Homogenität und Schönheit – soweit sich die in der trockenen Akustik des Teatre Principal verwirklichen ließ.

Elgars kurze, dreisätzige Serenade steht in e-Moll, was zum Charakter dieser heiteren Gattung nicht im Widerspruch steht. „Serenus“ ist ja nicht gleichbedeutend mit lustig (laut Schubert gibt es sowieso keine „lustige Musik“!). Heiterkeit meint vielmehr formale Klarheit, eine Struktur, in der Konflikte ausgespart bleiben. Dass solche Werke nicht zwangsläufig langweilig sein müssen, haben vor Elgar schon Tschaikowsky und Dvorak mit ihren Streicherserenaden gezeigt. Estrellas Pascual strebte einen runden, vollen Klang an und knüpfte damit an die Vorstellung Tschaikowskys an, der für Klangfülle und eine möglichst große Zahl von Instrumenten plädiert hatte. Was dabei herauskam, war durchaus geeignet, die Publikumsseele zu streicheln und die Ohren kulinarisch zu verwöhnen.

Diese Streicheleinheiten setzten sich auch im Gitarrenkonzert fort, so überzeugend, dass sich die Frage erst gar nicht stellte, ob man im 21.Jahrhundert noch „schöne“ und überdies tonale Musik schreiben dürfe. Natürlich darf man! Leonard Bernstein hat bereits in den 50er Jahren die These vertreten, dass die dur-moll-Tonalität (zumindest im abendländischen Kulturkreis) den Menschen mit in die Wiege gelegt wurde, in den Genen verwurzelt ist und forderte klar definierbare Akkorde statt Clustern und erteilte der „Emanzipation des Geräusch“ als Kompositionsprinzip zugunsten einer nachvollziehbaren melodischen Linienführung eine Absage. Und so kann man den Titel des Gitarrenkonzert, „Concert del Retorn“ getrost auch als Rückkehr zu einer Musik begreifen, die fürs Publikum (und nicht für pseudointellektuelle „Fortschritts“-Apostel!) gemacht ist, um ihm Freude zu bereiten. – Die Freude war groß, wie der begeisterte Applaus zeigte.