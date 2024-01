Am kommenden Donnerstag (18.01.) laden Pablo Mielgo und seine Sinfoniker ins Teatre Principal zu einem Zarzuela-Abend ein. Tags davor gibt’s das Konzert auf Menorca, und am 19.01. kommen auch die Bewohner von Manacor und Umgebung im dortigen Auditorium in den Genuss. Mit von der Partie sind die Sopranistin Maria Camps und der Tenor Joan Lainez.

Mit dem gleichnamigen Gericht (aus der portugiesischen und katalanischen Küche, das als erlesene Auswahl verschiedener Fischsorten und Meeresfrüchte, in Wein gegart, beschrieben wird, hat das Konzert eins gemeinsam, nämlich die erlesenen Zutaten. Alsda sind: schwungvolle Melodien, die ins Ohr gehen, eine begnadete Sopranistin, ein preisgekrönter Tenor, ein engagierter, dynamischer Dirigent – und ein wunderbares Orchester. Die Komponisten, die sozusagen die Rohstoffe liefern, aus denen die Musiker dann das raffinierte Gericht kochen, sind Ruperto Chapí, José Serrano, Federico Moreno Torroba, Federico Chueco, Fernández Caballero, Amadeu Vives, Pablo Luna, Pablo Sorozábal und Reveriano Soutullo, allesamt Meister der Zarzuela, der spanischen Ausprägung der Operette also. Die genaue Programmfolge finden Sie hier. Mehr als mit der in Mitteleuropa verbreiteten Wiener Operette hat sie mit der französischen Opéra Comique gemein. Der musikalische Duktus erinnert eher an Offenbach als an Strauß und Lehár. Von der Oper unterscheidet sie, dass sie auch gesprochene Dialoge enthält. Und bevor Sie jetzt die „Zauberflöte“ oder den „Freischütz“ als Gegenargument anführen: das sind streng genommen Singspiele, auf jeden Fall lassen sie sich weder der Opera seria noch der Opera buffa zuordnen, und mit der französischen Grand Opéra haben sie auch nichts zu tun. Aber egal, welcher Definition Sie anhängen: gesprochen wird in dem Konzert nicht, es erklingen vielmehr instrumentale und gesungene Highlights aus (in Spanien) bekannten Zarzuelas. - Eine Vorstellung, wie das klingt, bekommen Sie bei YuTube in dem Album „Lo mejor de la Zarzuela“. Karten für Palma . Um Tickets für Menorca und Manacor online zu erwerben, gehen Sie bitte auf die Website der Sinfoniker .