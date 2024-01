Konzertkritik: Bejubeltes Gastspiel des Dirigenten Guillermo García Calvo im Auditorium

Mahlers Sinfonien sind eine Gratwanderung zwischen Idylle und Katastrophe. Selige Streicher-Kantabilität steht neben klanggewaltigen Ausbrüchen des Riesenorchesters, tonal Konventionelles kontrastiert mit neutönerischer Sprengung alles Althergebrachten - „Tradition ist Schlamperei“ hat er einmal gesagt. Und nicht nur die „Wunderhornsinfonien“ sind vom Gesanglichen inspiriert, auch die rein instrumentalen Kolosse wie die Fünfte wurzeln in Mahlers Leidenschaft für Vokalmusik. Opernerfahrung ist deshalb eine unabdingbare Voraussetzung für den Dirigenten. Die brachte Guillermo García Calvo, der gestern Abend für den erkrankten Pablo Mielgo einsprang, in hohem Maße mit.

Seine Beschäftigung mit Wagner in Bayreuth und wohl auch die Zusammenarbeit mit Christian Thielemann haben ihn hörbar geprägt, und so gelang die Synthese aus Schönklang und schroffen Eruptionen bestens, was dabei herauskam, war eine beglückende Aufführung, die das Publikum mitriss und bezwingend in den Strudel des Mahler'schen Gefühlskosmos zog. Dass dies auf handwerklich höchstem Niveau geschah, versteht sich bei einem Dirigenten dieses Kalibers von selbst. Mit dem OSIB stand ihm ein Orchester zur Verfügung, das die suggestive Inspiration, die er mit präzisen Bewegungen vermittelte, 1:1 in Klang umsetzte. Die stark geforderten Blechbläser meisterten die hohen Anforderungen der Partitur souverän, die Streicher (mit Ori Wissener-Levy als Gastkonzertmeister) reichten an den großen, warmen Klang von Referenzorchestern wie den Wiener Philharmonikern heran. Mit üppigem Vibrato „sangen“ sie das Adagietto, auf das sich vor allem Cineasten, mit dem Soundtrack von Viscontis „Tod in Venedig“ im Ohr, gefreut hatten. In den restlichen vier Sätzen glänzten die Holzbläser mit großem Farbenreichtum, das wie immer bei Mahler großbesetzte Schlagwerk setzte rhythmische Akzente, vom Pianissimotremolo der großen Trommel bis zu den virtuos gehandhabten Pauken.