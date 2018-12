Kreisky-Freund Miguel Nigorra verstorben

Miguel Nigorra Oliver ist tot. Der frühere Präsident der Banco de Crédito Balear verstarb am Donnerstagmorgen im Alter von 89 Jahren.

Unter anderem als Bauunternehmer trug der aus Santanyí stammende Nigorra in den vergangenen Jahrzehnten zur Entwicklung Mallorcas bei, zum Beispiel in Santa Ponça, wo er auch Präsident des Golfclubs war. Der Sohn eines Apothekers zählte lange Zeit zu den einflussreichsten Persönlichkeiten der Insel.

Nigorra war eng mit dem früheren österreichischen Bundeskanzler Bruno Kreisky befreundet, der einen Wohnsitz in Costa d'en Blanes hatte. In seinem Haus in Santa Ponça war Nigorra 1984 Gastgeber eines legendären Treffens von Kreisky mit Felipe González und Muammar al-Gaddafi