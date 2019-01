Im TV: Shopping Queen auf hoher See

Es ist eine Premiere: Zum ersten Mal überhaupt zeigt Vox am Sonntag, 27. Januar um 20.15 Uhr „Shopping Queen auf hoher See”. Und für diese besondere Ausgabe der Stylingshow mit Guido Maria Kretschmer lief die Kamera auch auf Mallorca.

Ob Palma, Rom, Pisa oder Barcelona – das Kreuzfahrtschiff „Aida Prima” bringt die vier Kandidatinnen Gordana (47, aus Bad Buchau), Alisa (29, aus Ahrensboek), Sandra R. (43, aus Nürnberg) und Sandra K. (25, aus Düsseldorf) in die angesagtesten Fashion-Metropolen am Mittelmeer. Um zu gewinnen, müssen die Kandidatinnen das Motto „Luftig, leicht, leger – Das trägt Frau am Mittelmeer!” umsetzen.

Unterstützung bekommen sie dabei von vier Promi-Damen, die sich mit internationalem Shoppen bestens auskennen: Christine Neubauer, Sabrina Setlur, Janine Kunze und Angelina Kirsch.