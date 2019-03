Florian Silbereisen bleibt Mallorca treu

Man konnte Showmaster Florian Silbereisen, der in Zukunft auch als „Traumschiff"-Kapitän auf dem Bildschirm zu sehen sein wird, in den vergangenen Jahren oft auf Mallorca treffen. Meistens an der Seite von Schlagerstar Helene Fischer. Die beiden hatten ein Haus in Port d’Andratx, das im vergangenen Jahr verkauft wurde. Im Dezember wurde bekannt, dass das Paar sich getrennt hatte. Wie wirkt sich das auf die Mallorca-Begeisterung der beiden aus?

Zumindest Silbereisen hält der Insel die Treue. Er war jetzt für ein paar Tage da, spielte unter anderem mit Immobilienunternehmer Günter Rusch Golf in Camp de Mar. Die beiden sind befreundet.

Einen Tag war auch Jürgen Harder, Unternehmer und bekannt als Lebensgefährte von Franziska van Almsick, mit auf dem Platz.