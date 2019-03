Noch einmal "Wetten, dass .." – von Mallorca?

In der Medienbranche wurde schon lange darüber getuschelt. Jetzt ist klar: Thomas Gottschalk macht noch einmal "Wetten. das ..?". Wird es seine sechste Mallorca-Show?

ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann ließ im Gespräch mit dem Medienportal DWDL.de die Katze aus dem Sack und meinte zum 70. Wiegenfest des Showmasters: "Der runde Geburtstag von Thomas Gottschalk steht nächstes Jahr im Mai an – und ich will es mal so ausdrücken: Wenn Sie Baggerfahrer sind und eine gute Idee haben, sollten Sie sich definitiv bewerben."

Über einen Ort für die Sendung wurde noch nichts bekannt. Es ist aber naheliegend, dass die TV-Macher sich erneut für die Stierkampfarena von Palma entscheiden, wo Thomas Gottschalk dem Sender Sternstunden der deutschen Fernsehunterhaltung beschert hat. Sollte ein anderer Ort gewählt werden, käme das schon ein wenig einer Überraschung gleich.

Für Gottschalk, der am 18. Mai 2020 seinen 70. feiert, wurde das Coliseo Balear im Laufe der Jahre zum "Wohnzimmer". Er sagte einmal: "Als ich die Garderobe betrat, hatte ich das Gefühl, es sei eben erst zwei Wochen her gewesen, seit ich hier war."

Vieles spricht für eine Reise nach Palma: Hier fand 2011 die letzte reguläre "Wetten, dass ..?"-Show mit Gottschalk statt. "Wetten, dass ..?" 2020 soll ein einmaliges Ereignis werden – das waren die Sendungen von Mallorca bisher immer.

Das ZDF kennt die Infrastruktur vor Ort. Aufgrund bestehender Kontakte und der Medien-Infrastruktur auf der Insel insgesamt gäbe es keine Logistik-Probleme. Von allen Beteiligten der Show wurde nach den Mallorca-Besuchen immer wieder betont, dass die Stierkampfarena von Palma eine ganz besondere Atmosphäre biete und großartige TV-Bilder ermögliche. Es wurde lange Zeit sogar überlegt, jedes Jahr ein Mallorca-Special auszustrahlen, es also zu einer festen Einrichtung werden zu lassen.

Es gibt noch ein weiteres Indiz für ein "Wetten, dass ..?"-Comeback mit Gottschalk auf Mallorca. Im September vergangenen Jahres verriet sein ehemaliger Produzent Holm Dressler im Gespräch mit 105'5 Spreeradio: "Thomas hat dem ZDF immer signalisiert, dass er sich eine große Show im Jahr auf Mallorca vorstellen kann, doch leider wollte der Sender bislang nie über diese Brücke gehen." Das könnte jetzt anders sein ...

Das erste Mal begrüßte Thomas Gottschalk die TV-Zuschauer am 17. Juli 1999 aus der Plaza de Toros. Zu den Gästen gehörten Sophia Loren, Montserrat Caballé, die Backstreet Boys und Ricky Martin. Lou Bega musste seinen Superhit "Mambo No. 5" zweimal singen.

Am 23. Juni 2007 gab es dann das zweite Mal "Wetten, dass ..?" auf Mallorca. Mit Liz Hurley, Enrique Iglesias, Henry Maske, Roberto Blanco, Bon Jovi und anderen.

Die erste "Rundumbespielung" mit Publikum gab es am 13. Juni 2009. Gottschalks Einladung waren zum Beispiel Plácido Domingo, Ralf Moeller, Otto Waalkes und Naomi Campbell gefolgt.

Am 23. Mai 2010 waren neben anderen Michael Ballack, Peter Maffay, Lionel Richie und Franziska van Almsick zu Gast. Und, wie schon 2007, Dieter Bohlen.

Zum Abschied am 18. Juni 2011 empfing Thomas Gottschalk unter anderem Sebastian Vettel, Heidi Klum, Cameron Diaz und Jennifer Lopez.

Auch Gottschalk-Nachfolger Markus Lanz durfte "Wetten, dass ..?" einmal in Palmas Coliseo Balear präsentieren. Am 8. Juni 2013 traten Stars wie Michelle Hunziker, Stefan Raab, Howard Carpendale sowie die Playa-de-Palma-Helden Jürgen Drews, Mickie Krause und Tim Toupet auf.