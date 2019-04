Die Party-Saison an der Playa de Palma startet

An der Playa de Palma diskutiert man über die neue Kampagne gegen Alkohol-Exzesse, es wird aber bereits wieder gefeiert. Jetzt stehen die „offiziellen” Openings der Party-Tempel an.

Im Bierkönig findet das Opening ab diesem Freitag, 26. April, bis zum Sonntag statt. Freitag und Samstag geht es gegen 19 Uhr auf der Showbühne los. Mit von der Partie sind Oli P., Tim Toupet, Biggi Bardot, Axel Fischer, Kamelia Willich, Peter Wackel, die Zipfelbuben, Antonia aus Tirol, Melanie Müller, Hannes, die Dorfrocker, Rick Arena, Specktakel, Schäfer Heinrich, Marry, die Remmi Demmi Boys, Jürgen Milski und Sabrina Lange, DJ Düse, Nancy Franck, Mia Julia, Sabrina Berger, Sabbotage, DJ Balineiro, Kreisligalegende, Frenzy Blitz, Matty Valentino, Carolina Noeding und Tobee.

Am Sonntagnachmittag gibt es wieder den „Crazy Sunday“ für Newcomer, danach steht Top-Star Mia Julia mit ihrer ersten Bierkönig-Show des Jahres auf der Bühne (zirka 17 Uhr).

Der seit zwei Wochen wieder geöffnete Mega-Park zelebriert am Sonntag, 12. Mai, ab 10 Uhr sein „Sommer Opening“. Zugesagt haben bereits folgende Partystars: Almklausi, Anny, Autohändler, Bianca Hill, Lorenz Büffel, das Chaos Team, Carina Crone, Darius & Finlay, DJ Scotty, DJ Selecta, Finch Asozial, Geilomat, Giulia Siegel, Harris & Ford, Honk, Ina Colada, Isi Glück, Jay Khan, Joey Gabalögl, Jürgen Drews, Julian Benz, Julia Buchner, die Jungen Zillertaler, Markus Becker, Michael Fischer, Mickie Krause, Mike Candys, Minnie Rock, Peter Power, Flying Hirsche, Marco Wagner, Richard Bier, Scarlet, Sixxpaxx & Marc Terenzi, Torben Klein.

Eine Art „Außenposten“ der Ballermann-Szene befindet sich in Peguera. Und auch Krümels Stadl startet hochoffiziell in die neue Saison – am Dienstag, 30. April (geöffnet ab 20 Uhr). Dort empfängt Gastgeberin Krümel zum Beispiel Naddel, Paul Janke, Biggi Bardot, Anny, Achim Köllen, Alex Zapata, Mario Teusch und Alex Engel.