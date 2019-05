Japanischer Hasenohr-Event begeistert Dutzende

Die schräge japanische Festivität namens "Kodomo no Hi" gewinnt auch auf Mallorca immer mehr Freunde. Am Sonntag tauchten zahlreiche jugendliche Fans dieses Verkleidungsspaßes in der ehemaligen Feuerwache im Gewerbepark Son Castelló auf.

Viele Gäste präsentierten sich mit farbigen Perücken, Hasenohren oder Dinosaurier-Kostümen. Organisiert worden war der abgedrehte Event, der offiziell anlässlich des japanischen "Tag des Kindes" stattfand, schon zum neunten Mal von einer Vereinigung namens Shinigamis.

Die speziellen Vorlieben feierwütiger japanischer Youngster sind gewöhnungsbedürftig, setzen sich aber dennoch in der westlichen Welt zunehmend fest.