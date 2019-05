Bohlens Ex Naddel bald regelmäßig in "Krümels Stadl"

Nadja Abd el Farrag, die ehemalige Lebensgefährtin von Dieter Bohlen, tritt bald regelmäßig im Partylokal "Krümels Stadl" in Peguera im Südwesten von Mallorca auf. Ab Juni sei die 54-Jährige zweimal pro Woche fest eingeplant, meldeten deutsche Medien am Mittwoch. Bereits beim Opening war sie in "Krümels Stadl" aufgetreten.

Bohlen nannte Abd el Farrag Naddel. Beide waren von 1989 bis 1996 und von 1997 bis 2001 ein Paar.

2004 nahm Naddel an der zweiten Staffel der RTL-Show "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" teil. 2005 trat sie eine Woche lang als Gast bei Big Brother auf. Ende 2006 sang sie im Studio zusammen mit Kurt Elsasser das Duett "Blinder Passagier" ein. 2007 entstand das gemeinsame Album "Weiße Pferde". 2007 ließ sie ihren Künstlernamen als Marke registrieren, 2017 wurde die Marke gelöscht.

Nadja Abd el Farrag hatte zuletzt mit Alkoholproblemen zu kämpfen, gilt aber laut Medienberichten seit fünf Monaten als trocken.