Die Götzes feiern ihre Hochzeit auf Mallorca

Bereits vergangenes Jahr gab es das Gerücht, Fußballstar Mario Götze und seine Frau Ann-Kathrin würden auf dem Herrenhaus Son Marroig nahe Deià eine Hochzeitsparty schmeißen. Am Mittwoch war es nun so weit.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an 19.6.19 Ein Beitrag geteilt von MARIO GÖTZE (@mariogotze) am Jun 20, 2019 um 1:55 PDT

Wie MM erfuhr, feierten die Götzes gemeinsam mit vielen Freunden, darunter Model Mandy Bork und die Fußballer Manuel Neuer mit Ehefrau Nina , André Schürrle mit Frau Anna sowie Marc Bartra und Thiago Alcántara.

BVB-Spieler Mario Götze, der bei der WM 2014 das Siegestor gegen Argentinien schoss, und Ann-Kathrin Brommel hatten im Mai 2018 standesamtlich in Düsseldorf geheiratet, nun folgte die Traumzeremonie auf Mallorca. Son Marroig ist ein beliebter Ort für Feierlichkeiten, der Marmortempel eines der meist fotografierten Motive der Insel. Der Fußballer und seine Frau weilen des Öfteren auf der Insel.

In den Tagen vor Trauung waren die Gäste alle in weiß gekleidet zu einer Feierlichkeit aufgebrochen. Viele von ihnen sind in einem Luxushotel in der Altstadt von Palma untergebracht. (red)