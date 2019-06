Pop-Sängerin Chenoa will bald heiraten

Mallorcas hübsche Pop-Sängerin Chenoa schmiedet Hochzeitspläne. Das ist am 44. Geburtstag der Argentinierin bekannt geworden.

María Laura Corradini Falomir, wie die Künstlerin mit bürgerlichem Namen heißt, will dem Madrider Urologen Miguel Sánchez Encinas bald das Ja-Wort geben. Bereits bei einer Benefiz-Gala im Teatro Real in der spanischen Hauptstadt hatte die Wahl-Mallorquinerin einen Verlobungsring von Tiffany getragen.

Weitere Details sind noch nicht bekannt. Am Tag der unschuldigen Kinder im Dezember, der in Spanien für Scherze wie anderswo am 1. April genutzt wird, hatte Chenoa eine Hochzeit in Weiß in der Kathedrale von Palma angekündigt.