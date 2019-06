Marc Terenzi strippt nun im eigenen Club in Magaluf

Der US-amerikanische Sänger Marc Terenzi hat seinen lange angekündigten Strip-Club im Briten-Dorado Magaluf im Südwesten von Mallorca eröffnet. Die Einweihung an seinem eigenen Geburtstag vermeldete der Künstler per Instagram.

Der nunmehr 41-Jährige will in dem Etablissement nach am Freitag veröffentlichten Informationen von deutschen Boulevard-Medien zweimal in der Woche selbst auftreten.

Terenzi war durch seine Ehe mit der Delmenhorster Sangeskollegin Sarah Connor vor etwa zehn Jahren berühmt geworden. Er hielt sich auch nach der Scheidung von Sarah Connor im Jahr 2008 kunstvoll in den Medien. Im Jahr 2017 schaffte er es sogar, Dschungelkönig des beliebten RTL-Formats "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" zu werden.