Emily Ratajkowski sendet Nacktbilder aus Mallorca

Die amerikanische Schauspielerin Emily Ratajkowski ("Gone Girl") stattet Mallorca derzeit einen Besuch ab. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Sebastian Bear-Mc Clard speiste die 28-Jährige unter anderem in einem Café am Plaça del Mercat in Palma oder zeigte sich gewohnt freizügig am Strand von Port des Canonge bei Valldemossa im Inselnordwesten.

Mit einem nur wenige Sekunden langen Video vom Baden im knappen Leoparden-Bikini am dortigen Strand sorgte sie auf ihrem Instagram-Profil für Aufsehen unter ihren Followern. Fast fünf Millionen Aufrufe hat das Video bereits. Auch ein Nacktfoto ist dort zu sehen.

Nacktheit als Markenzeichen: Bekannt wurde Ratajkowski 2013 als eine der nackten Tänzerinnen (unzensierte Version) in Robin Thickes und Pharrell Williams' Video zum Sommerhit "Blurred Lines", der es in Deutschland auf Platz 1 der Charts schaffte und sich dort wochenlang hielt. Derzeit vermarktet das brünette Model ihre Unterwäsche- und Bademoden-Kollektionen.

Auf Instagram gilt die Amerikanerin mit polnischen Wurzeln als eine der größten Influencerinnen neben Stars wie Kim Kardashian. Zu Mallorca hat das Model einen ganz besonderen Bezug. Wegen der künstlerischen Tätigkeiten ihrer Eltern soll sie hier als Kind viel Zeit verbracht haben. Eines ihrer Fotos kommentierte sie auf Englisch mit den Worten "Guten Morgen von einem ganz, ganz besonderen Ort".