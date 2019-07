Mia Julia Brückner zeigt sich nackt auf Instagram

Die an der Playa de Palma immer beliebterere Erotik-Sängerin Mia Julia Brückner versucht sich nach zeitweiliger Stimmlosigkeit mit einem Nacktfoto auf ihrem Instagram-Account wieder in den Herzen ihrer Fans zu verankern. Die 32-Jährige bedeckt mit den Händen und Armen ihre Brüste, unten hat sie eine Gummi-Ente strategisch platziert.

Bereits vor ihren Stimmproblemen hatte vor einigen Monaten ein Lebensmittelkeim die freizügige Künstlerin flachgelegt. Deswegen hielt sich die Sängerin sogar einige Zeit im Krankenhaus auf.

Mia Julia Brückner lockt mit ihren freizügigen Auftritten an der Playa de Palma seit Jahren zahllose Fans an. Neben ihren gesanglichen Beiträgen begeistern auch ihre Nackteinlagen die Zuschauer. Die Sängerin gilt inzwischen als eine Art Königin in dem Urlauberrevier.