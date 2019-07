Daniela Büchner traurig über Türkei-Urlaub

Nach längerer Zeit hat sich die Witwe des im November 2018 gestorbenen Mallorca-Kultauswanderers Jens Büchner wieder auf Instagram zu Wort gemeldet. Daniela Büchner teilte der Welt darin mit, sich zusammen mit ihrem Nachwuchs einen Urlaub in der Türkei gegönnt zu haben. Das Ganze sei jedoch "ein Griff ins Klo" gewesen, äußerte sie sich.

Büchner war in den Heimatort ihres ersten Mannes gereist. Der hieß Yilmaz Karabas und war vor zehn Jahren unerwartet an Herzversagen gestorben. Trotz allem sei die Reise "emotional gewesen", so Daniela Büchner weiter.

Der Lungenkrebs-Tod von Jens Büchner am 17. November 2018 auf Mallorca hatte die deutsche Öffentlichkeit sehr aufgewühlt. In der Reihe "Goodbye Deutschland" war er zu einem Kultstar avanciert. Seine Witwe führt jetzt das Fan-Lokal "Faneteria" in Cala Millor weiter.