Königsfamilie genießt die Sommerfrische auf Mallorca

Die spanische Königsfamilie verbringt derzeit ein paar Urlaubstage auf Mallorca. Gerade für König Felipe stehen zahlreiche Pflichttermine auf dem Programm. Am Sonntag kamen der König, Letizia und die beiden Töchter Leonor und Sofía im Garten der königlichen Residenz, des Marivent-Palastes, zum Fototermin für die Presse zusammen.

Am Montag traf er sich mit der balearischen Ministerpräsidentin Francina Armengol sowie weiteren Insel-Politikern. Mit José Hila, Palmas Bürgermeister, sprach er beispielsweise über die mögliche Begrenzung von Kreuzfahrtschiffe im Hafen der Inselhauptstadt.

Am Mittwoch reist der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez nach Mallorca, um mit dem König zu Gesprächen zusammenzukommen. Am Abend gibt es einen Empfang mit Politikern sowie Vertretern aus Wirtschaft und Gesellschaft. Daran nehmen auch Königin Letizia sowie Altkönigin Sofía teil.

Sofía reist traditionsgemäß als Erste auf die Insel und bleibt auch am längsten. Sie besuchte mit ihren Enkeln Kinovorstellungen. Mit ihrer Schwiegertochter sowie Leonor und Sofía besuchte die Altkönigin am Sonntag zudem den Markt in Pollença. Die Frauen kauften ohne Bodyguards in aller Ruhe ein und ließen sich mit den Marktbesuchern fotografieren. (cls)