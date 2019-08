Christen laden wieder zu Gottesdiensten am Ballermann

Auch in diesem Jahr finden derzeit am "Ballermann" wieder Strandgottesdienste statt, mittlerweile zum nunmehr zehnten Mal. Noch bis zum 14. August versammeln sich die Organisatoren um 21.30 Uhr und um 23.30 Uhr an Mallorcas beliebtem Party-Strand Playa de Palma auf Höhe des Mega-Parks.

Insgesamt 130 Mitglieder christlicher Vereinigungen aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sind in diesem Jahr angereist, um bestimmte Themen unter den Feiernden in zirka 30-minütigen Strandgottesdiensten anzustoßen. Dazu gehören etwa "Party, Sex und Sonnenbrand und was Gott zu diesen Dingen sagen würde", sagt der Karlsruher Gernot Elsner, Mitgründer der Initiative.

Organisiert werden die Gottesdienste seit 2009 vom Verein Gospeltribe aus Karlsruhe, der JMG Bielefeld und Campus für Christus aus der Schweiz. Die Teilnehmer sind jedes Jahr eine wechselnde Konstellation von jungen Christen unterschiedlicher Konfessionen, die von Gott und vom Leben begeistert sind. Die Veranstaltungen sind bei der örtlichen Behörde angemeldet, jeder kann mitmachen.