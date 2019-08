Wilde Feierei: Wird Port d'Andratx das neue Magaluf?

Wird Port d'Andratx das neue Magaluf? Diese Frage wirft die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" in ihrer Ausgabe vom Freitag auf. Grund für die Annahme sei das mittlerweile teils ausufernde Nachtleben im einstigen Edelhafen im Südwesten von Mallorca.

So musste in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen vier Uhr die Polizei anrücken, weil sich Feiervolk prügelte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte fanden diese einen jungen Mann mit blutüberströmtem Gesicht vor. Am selben Tag mussten mehrere Bußgelder ausgestellt werden, weil jugendliche auf Straßen und an Hauswände urinierten.

Dem Bericht zufolge hätten sich Vorfälle dieser Art in den vergangenen Wochen gehäuft. Anwohner könnten teils nicht mehr schlafen, insbesondere weil in, aber auch vor einer Diskothek kräftig gefeiert, gebrüllt und gegrölt wird. Immer wieder komme es zu Gewalttaten. Auch tagsüber war der Ort in die Schlagzeile geraten, weil die berüchtigte "Rolex-Bande" dort immer wieder ihr Unwesen trieb.

Die Bewohner des Küstenortes sind verzweifelt: "Wir wissen nicht wieso, aber das Rathaus macht gar nichts, obwohl wir uns mehrfach beschwert haben."

Port d'Andratx ist eigentlich als Urlaubsort für Betuchte bekannt. An der Uferpromenade befinden sich mehrere Edellokale, viele Vermögende und Prominente besitzen Häuser in den Urbanisationen oberhalb des idyllisch gelegenen Hafens. (cze)