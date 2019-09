Maffays neues Album erklimmt im Nu die Charts

Das neue Album des kürzlich 70 Jahre gewordenen Rockstars und Mallorca-Freundes Peter Maffay ist aus dem Stand auf Platz 1 der Charts geschnellt. Die Platte "Jetzt!" überholte sogar die US-Metal-Band Tool, die kalifornische Sängerin Lana Del Rey und Shawn Mendes, wie GfK Entertainment mitteilte.

"Es gibt für mich keinen treffenderen Titel", so Maffay über sein Album. "Was ist jetzt wichtig? Wo und wofür stehen wir? Ich habe mich von jeher mehr für das interessiert, was heute ist, als für das, was gestern war. Da wir die Vergangenheit nicht ändern und die Zukunft nicht voraussehen können, ist nur der Augenblick wirklich.“

Jenseits des Plattenerfolgs plagt sich der Künstler allerdings mit seiner Nochfrau Tania herum. Die will nämlich 56.000 Euro Unterhalt pro Monat, im Oktober soll die Scheidungsangelegenheit vor Gericht landen.