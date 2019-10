Singender Playa-Zahnarzt scheitert vor Bohlen

Zu den alljährlich in der Hochsaison in Deutschen-Lokalen an der Playa de Palma auf Mallorca auftretenden Stars gehört kurioserweise auch ein Zahnarzt. Tobias Riether rockt in jedem Sommer als Tobee mindestens einmal pro Woche das Party-Areal. Sein größter Hit: "Helikopter 117".