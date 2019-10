Karten zur Filmvorführung von "Ich war noch niemals in New York" gewinnen

"Ich war noch niemals in New York" ist der aktuelle Kassenschlager in deutschen Kinos. Das Inselradio zeigt den Musical-Streifen am Samstag, 2. November, in einer Mallorca-Premiere. Der Film ist im Kino Rivoli Aficine in Palma zu sehen. Ihr Kommen haben bereits einige Stars angekündigt, die in dem Werk zu sehen sind.

So werden Uwe Ochsenknecht sowie Pasquale Aleardi der Vorstellung beiwohnen. Mallorca-Liebhaber Ochsenknecht wurde für seine Rolle als Eintänzer Otto für den Bambi nominiert. Aleardi mimt den Bordzauberer Costa. Erwartet werden außerdem Heike Makatsch, welche die Hauptrolle der Lisa Wartberg spielt, sowie Matthias Schuh (Eintänzer James).

Karten für die Vorführung des Muscial-Films, der voller Lieder von Udo Jürgens steckt, gibt es nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen. Das Mallorca Magazin verlost ein Mal zwei Eintrittskarten.

Was Sie tun müssen, um am Gewinnspiel teilzunehmen? Schicken Sie bis Freitag, 1. November, eine E-Mail mit dem Betreff "Ich war noch niemals in New York" an red@mallorcamagazin.net. Schreiben Sie Ihren vollen Namen und Geburtsdatum sowie Name und Geburtsdatum Ihrer Begleitperson in die Mail. Die Vorführung ist für Zuschauer über 18 Jahren gedacht. Wir benachrichtigen den Gewinner am Freitagnachmittag.

Die Vorführung beginnt am Samstag um 20 Uhr, Einlass beginnt um 19 Uhr. (cls)