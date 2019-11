Playa-Darling Isi Glück unter der Haube

Die an der Playa de Palma auf Mallorca zu Berühmtheit gelangte Sängerin Isi Glück hat am Freitag auf Mallorca ihren Chef geheiratet. Der 40-jährige Carlos Lucio leitet den Mega-Park, in dem die 28-Jährige aus Elmshorn in den vergangenen Sommermonaten immer wieder aufgetreten war.

„Für uns beide ist es die zweite Ehe, wir haben im Januar ein Haus gekauft", verriet die Künstlerin und ehemalige Schönheitskönigin der "Bild"-Zeitung. Die Zeremonie ging in Llucmajor über die Bühne.



Am 14. November folgt noch eine freie Trauung mit 90 Gästen und Ballermann-Prominenz wie Lorenz Büffel. Das Paar machte sich laut dem Boulevardblatt selbst ein Hochzeitsgeschenk, nämlich einen kleinen Hund von die Tierrettung Mallorca.

Unlängst hatte Isi Glück MM ausführlich Rede und Antwort gestanden. (it)