3sat bietet abwechslungsreichen Spanien-Nachmittag

Am Samstag, 9. November, offeriert 3sat seinen Zuschauern einen Spanien-Nachmittag, der ab 17.30 Uhr mit dem TV-Film „Der Traum vom Süden” aus dem Jahr 2004 endet.

Nach 25 Arbeitsjahren in Deutschland freuen sich Henriette (Gila von Weitershausen) und Werner Wallner (Elmar Wepper) auf ein geruhsames Leben in ihrem neuen Haus in Málaga. Aber schon bald müssen die beiden feststellen, dass der süße Traum vom Süden durchaus seine Schattenseiten hat ... In weiteren Rollen zu sehen sind unter anderem Monika Peitsch, Dietrich Hollinderbäumer, Katharina Schubert und Neithardt Riedel.

Sozusagen „zur Einstimmung” auf den Film zeigt 3sat drei Dokumentationen, die sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit Spanien beschäftigen. In „Einkehr und Genuss” stehen um 15.30 Uhr kulinarische Aspekte am Rande des Jakobswegs im Mittelpunkt. Olivenöl, Rotwein, Edelschimmelkäse und Kastanien kommen vor.

Um 16 Uhr beginnt die Andalusien-Folge der Reihe „Wanderlust!”, die 2015 erstmals ausgestrahlt wurde. Globetrotter Bradley Mayhew ließ sich damals von dem Umweltschützer Quico Rebolledo begleiten, der Anfang 2019 verstorben ist.

Ab 16.45 Uhr werden unter dem Titel „Spaniens schönste Inseln” die Kanaren Gran Canaria, Lanzarote und La Palma vorgestellt.