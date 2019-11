Die Welt wartet auf die neuen Mallorca-Krimis

Vor einem Jahr, am 12. November 2018, begannen auf der Insel die Dreharbeiten zu der Krimiserie “The Mallorca Files”. Und schon vor der Erstausstrahlung wollen TV-Sender in aller Welt diese haben.

Es handelt sich um eine Koproduktion von BBC, ZDFneo und France 2. Die Serie wird also in Großbritannien, Deutschland und Frankreich zu sehen sein. Wie jetzt bekannt wurde, haben auch schon Fernsehkanäle in Neuseeland, Tschechien, Japan, Finnland, Dänemark, Norwegen und Schweden sich die Rechte an den Mallorca-Ermittlungen gesichert.

Es geht um die Zusammenarbeit eines Ermittlerduos: Sie ist Britin und wird gespielt von der Waliserin Elen Rhys. In die Rolle des deutschen Berufskollegen schlüpfte Julian Looman, Sohn eines Niederländers und einer Österreicherin. Klar, dass die beiden grundsätzlich unterschiedliche Charaktereigenschaften haben ...

Im Rahmen des Evolution Mallorca International Film Festivals waren die beiden ersten Folgen der zehnteiligen Serie in Palma auf der Kinoleinwand gezeigt worden und kamen gut an.

In der BBC ist „The Mallorca Files“ ab dem 25. November zu sehen. Wann die Serie bei ZDFneo ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt. Sicher sei nur, dass sie dieses Jahr noch nicht anlaufe, hieß es beim Fernsehsender in Mainz auf Nachfrage. Hauptdarsteller Julian Looman sagte gegnüber MM: „Im kommenden März werde ich im ZDF meine eigene Stimme synchronisieren. Ich denke also, dass die Serie irgendwann im Frühjahr losgeht.“