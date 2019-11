Til Schweiger kontert Vorwürfe seiner Ex in Interview

Mallorca-Bewohner Til Schweiger hat mit einem versöhnlichen Interview auf Unstimmigkeiten mit seiner Ex-Frau Dana in den vergangenen Wochen reagiert. "Wir feiern höchstwahrscheinlich Weihnachten in Hamburg bei mir zu Hause", sagte der Schauspieler der "Bild-"Zeitung. Seine Ex-Frau hatte jüngst in einem Buch über das Ende der Ehe ausgepackt.

Er selbst habe kein Interesse, eine Autobiografie zu schreiben, sagte der 55-Jährige weiter. Heute pflegen die beiden seinen Angaben zufolge ein "freundschaftliches" Verhältnis miteinander.

Dana und Til Schweiger hatten 1995 geheiratet. Die Trennung folgte im Jahr 2005, offiziell geschieden sind sie seit 2014. Gemeinsam haben sie vier Kinder: Valentin (24), Luna (22), Lilli (21) und Emma (17). Dana Schweiger lebt mit Tochter Emma aktuell in Kalifornien. (it)