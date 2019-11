Mode-Designer Glööckler will an Playa de Palma singen

Der in Deutschland sehr bekannte Mode-Designer Designer Harald Glööckler (bürgerlich: Harald Glöckler) will auf Mallorca als Sänger an der Playa de Palma auftreten. Gemeinsam mit dem Ballermann-Produzenten Mike Rötgens will der 54-jährige Berliner nun einen Song aufnehmen und möglicherweise in der kommenden Saison auf der Insel ogar live auftreten, wie er der "Bild"-Zeitung sagte. Sein erstes Lied soll "VIP" heißen, laut Glööckler ein Song voller Lust und Lebensfreude.

Die Konkurrenz fürchtet Glööckler offenbar nicht. "Den 'König von Mallorca' gibt es ja schon", erzählte er, "vielleicht kann ich ja der Köönig werden". Er selbst sei bereits 1994 gemeinsam mit Jürgen Drews aufgetreten und habe damals einen Krönungsmantel samt Krone getragen: "Kurz darauf wurde dieser Look zum Markenzeichen von Jürgen Drews. Ich finde, es ist an der Zeit, dass ich mir die Krone zurückhole."

Glööckler wurde besonders durch sein strassbesetzten und glitzernden Kreationen bekannt. Sein Markenzeichen ist ein Kronenmotiv, das oft von einem „POMPÖÖS“-Schriftzug ergänzt wird.(it)