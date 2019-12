TV-Tipp: Spanische Serie „Grand Hotel” läuft

Der öffentlich-rechtliche Sender One zeigt seit ein paar Wochen montags ab 20.15 Uhr jeweils zwei Folgen der mehrfach ausgezeichneten spanischen Erfolgsserie „Grand Hotel”.

Ein spanisches Luxus-Hotel um 1905 bildet die Kulisse für Intrigen und Hass, Liebe und Eifersucht, Verbrechen und Geheimnisse, Romantik und Leidenschaft rund um die reiche Besitzerfamilie Alarcón und ihr Personal. Spannend gezeichnete Charaktere, eine glamouröse Ausstattung, gute Schauspieler und eine packende Story brachten den Erfolg für die Serie, die von 2011 bis 2013 produziert wurde und in Spanien bei Antena 3 lief.

Im Mittelpunkt des Geschehens stehen Julio Olmedo (Yon González), Kellner im luxuriösen Hotel, und Alicia Alarcón (Amaia Salamanca), Tochter des verstorbenen Hoteliers. Sie gehen in der Nobelherberge auf Spurensuche und wollen Licht ins Dunkel vergangener Geschehnisse bringen. In weiteren größeren Rollen zu sehen sind unter anderem Concha Velasco, Adriana Ozores, Luz Valdenebro, Fele Martínez, Pedro Alonso und Eloy Azorín.

Am 9. Dezember sendet One zunächst um 20.15 Uhr die Folge „Das geheime Zimmer”. Um 21 Uhr folgt dann „Der Mann mit der Leiter”.

Die Handlung von „Grand Hotel” spielt in einer fiktiven Gemeinde namens Cantaloa. Gedreht wurde vor allem auf der zur Stadt Santander in Kantabrien gehörenden Halbinsel La Magdalena. Andere Locations in Kan-tabrien waren zum Beispiel das Dorf Bárcena Mayor, wo die Szenen entstanden sind, die in Cantaloa spielen, sowie die Strände von Liencres und Mataleñas.

In Deutschland konnte man die Serie erstmals ab Ende 2013 sehen, sie wurde damals im Pay-TV-Kanal Sony Entertainment Television gezeigt. Später hatte auch der Disney Channel sie im Programm.