Die Pet Shop Boys beehren Mallorca erstmals mit Konzert

Die britische Band Pet Shop Boys wird im kommenden Jahr auf Mallorca auftreten. Die Musiker beehren die Insel im Rahmen des "Mallorca-Live-Festivals", das vom 14. bis 16. Mai im ehemaligen Aquapark von Calvià veranstaltet wird.

Die Organisatoren teilten am Mittwoch ferner mit, dass die zudem die Gruppen Monarchy, Shinova, Ginebras, Miss Caffeina und Peligro kommen werden.

Der Auftritt der Pet Shop Boys wird der erste überhaupt dieser Kultband auf der Insel sein. Die Band besteht aus den Musikern Neil Tennant und Chris Lowe und existiert schon seit 30 Jahren. Superhits sind "West End Girls", "It's a Sin" oder "Go West". (it)