TV-Tipp: 100.000 Kilo sollen im Norden Spaniens runter

Ein Team der Reportagereihe „Re:” war in Spanien. Am Dienstag, 7. Januar, zeigt Arte um 19.40 Uhr „Eine Stadt speckt ab – Die 100.000-Kilo-Diät von Narón” als Erstausstrahlung.

Schlankheitskur statt Völlerei: Galicien im Nordwesten Spaniens ist bekannt für seine üppige Küche, doch in der Kleinstadt Narón setzen viele Bewohner jetzt auf fettarme Kost. Die Bürger haben sich seit 2018 einer Gemeinschaftsdiät verschrieben: Alle Bewohner sollen möglichst auf eine kalorienbewusstere Ernährung umschwenken und sich wenigstens eine Stunde am Tag bewegen, so die Idee von Hausarzt Carlos Piñeira. Er hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, die sich ausbreitende Fettleibigkeit in seiner Stadt zu bekämpfen. Narón soll aus seiner Sicht zum Vorbild für andere Kommunen in Europa werden.

Rund 40.000 Menschen leben in dem kleinen Städtchen – und davon specken inzwischen 8000 ab. Zusammengerechnet haben die Teilnehmer schon mehr als 50.000 Kilo verloren. Für Carlos Piñeira steht fest: Abnehmen bringt den Menschen mehr Lebensqualität. Zudem spare das Gesundheitssystem Kosten für teure Behandlungen. Denn die Bekämpfung des Übergewichts, eine der Hauptursachen für Herz- und Kreislaufprobleme, spiele bei der Krankheitsvorbeugung eine entscheidende Rolle, so Piñeira. Der Schlüssel zum Erfolg ist für den Arzt dabei die gemeinsame Herangehensweise. Im Laufe des Jahres 2020 sollen so 100.000 Kilo Körperfett verschwunden sein.