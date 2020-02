Paul Kalkbrenner wird Star-Act auf Mallorca-Festival

Der Berliner DJ Paul Kalkbrenner wird Headliner auf Mallorcas Origen Fest am 12. Juli sein. In Deutschland wurde der Meister der elektronischen Musik 2008 vor allem für seinen Hit "Sky and Sand" als Star gefeiert, den er gemeinsam mit seinem ebenfalls bekannten Bruder Fritz Kalkbrenner produzierte.

Die Single hielt sich insgesamt 107 Wochen in den Top 100 der deutschen Charts, damals ein Rekord. Einem größerem Publikum wurde der gebürtige Leipziger auch durch seinen Film "Berlin Calling" im Jahr 2008 bekannt, in dem er sich mit den Höhen und Tiefen des Lebens als DJ in der Berliner Szene auseinandersetzt.

Das Origen Fest findet jeweils mit einem Termin pro Monat ab dem 7. Juni auf Palmas Festivalgelände Son Fusteret statt. Die anderen drei Termine mit weiteren Künstlern der elektronischen Musikszene sind mit dem 12. Juli, 15. August und 6. September datiert. Tickets gibt es ab 30 Euro.

2018 ging das Festival an den Start. Dafür reisen Besucher teils extra vom spanischen Festland an. Die Veranstalter konnten bereits Größen wie Carl Cox oder Richie Hawtin als Headliner gewinnen. Mehr dazu in Kürze in unserem Veranstaltungskalender.