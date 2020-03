MM-Stichprobe in einem Supermarkt auf Mallorca

Es war ein Tag, an dem in der MM-Redaktion fast im Minutentakt neue Meldungen in Zusammenhang mit dem Coronavirus ankamen. Eine Veranstaltung nach der anderen wurde am Mittwoch abgesagt. Dazu nahmen die Fotos von leeren Regalen in den sozialen Medien zu. Das Phänomen der Hamsterkäufe ist auch auf Mallorca angekommen. Muss man Angst um die Versorgung haben?

Auch ein MM-Redakteur muss mal einkaufen. Eine gute Möglichkeit, um zu checken, wie leer die Supermarktregale tatsächlich sind. Bekommt man um 20.30 Uhr überhaupt noch etwas? Ist der Laden im Vorort von Palma vielleicht schon dicht, weil alles ausverkauft war?

Zunächst scheint die Lage recht normal. Nur ein paar Produkte sind tatsächlich nicht mehr erhältlich. Der Bereich mit dem Gemüse und den Früchten ist ziemlich abgegrast. Es gibt aber noch einiges. Auch die Kühlregale mit dem abgepackten Frischfleisch sind zum Teil mit Planen abgehängt. Aber wer beim Abendessen nicht wählerisch ist, der wird fündig. Marinierte Schweinemedaillons, lecker.

Klopapier ist aus. Küchenpapier oder Servietten gibt es aber noch in Hülle und Fülle.

Was wird normalerweise gehamstert? An Brot, Kaffee, frischem Fisch, Alkohol, Käse, Wurst oder Joghurt herrscht jedenfall kein Mangel.

Alles fast normal an diesem ersten Tag der Hamsterkäufe auf Mallorca. Nur an der Kasse stellt sich eine Frage: Gerade legt ein Mann rund zehn Pakete Mehl aufs Laufband, dazu drei Flaschen Geschirrspülmittel. Ist das ein Hamsterer? Oder betreibt er vielleicht ganz einfach eine Eckkneipe?