Vox-Sendung "Hundkatzemaus" berichtet von Mallorca

Sie lebt für Pferde und kommuniziert mit ihnen auf individuelle Art und Weise. Gloria Rückert ist Pferdetrainerin und Reitlehrerin, sie versucht bei ihrer Arbeit die Verhaltensweisen von Pferden wie eine Dolmetscherin zu übersetzen.

Das Vox-Haustiermagazin „Hundkatzemaus” begleitete sie 2017 bei ihren Einsätzen auf Mallorca. An drei Samstagen kann man jetzt nochmal sehen, was die Expertin erlebte. Erstmals am 2. Mai um 18 Uhr.