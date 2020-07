Dieter Bohlen postet aktuelles Video von Mallorca auf Instagram

Kaum ist Urlaub auf Mallorca wieder möglich, schon hält sich Teilzeit-Resident Dieter Bohlen wieder auf der Insel auf. Der Pop-Impressario postete jüngst bei Instagram ein Video, das ihn auf einem E-Roller der gehobenen Klasse in einer Straße von Andratx zeigt. Der 66-Jährige äußerte dazu, dass er Pizzas bestellt habe.

„Boah Leute, ich hab so einen Hunger, ich hol mir jetzt erstmal was zu essen“, so der in ein blaues Polohemd gehüllte Sänger und TV-Juror. Auf dem Video ist zu sehen, wie Bohlen mit dem kuriosen Gefährt direkt in das Lokal fährt. „Meine Pizza, Leute. Lecker, lecker, lecker“, freut er sich dann.

Der in Tötensen bei Hamburg wohnhafte Dieter Bohlen war jahrelang intensiv mit Cala Rajada verbunden, danach zog es ihn in den Raum Andratx, wo er sich im Jahr oft aufhält. (it)