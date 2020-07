Jenny Jürgens schimpft deutsche Party-Touristen "Voll-Honks"

Die auf Mallorca wohnende Schauspielerin Jenny Jürgens ist entsetzt über das jüngste Verhalten von deutschen Party-Touristen an der Playa de Palma. Auf ihrer Facebook-Seite wurde die Tochter des 2014 verstorbenen legendären Udo Jürgens deutlich: „Was seid Ihr nur für Voll-Honks!!!", schreibt sie. „Die Mallorquiner und die Menschen, die hier leben, haben sich monatelang in absoluter Disziplin in der spanischen Quarantäne geübt! Wie auch ich!! Um ein vielfaches strenger als in Deutschland – und jetzt kommt Ihr hier angereist – ohne jeglichen Respekt und ohne Achtung und feiert Eure beknackten Ballermann Partys? Geht’s noch? Ihr seid hier Gäste!! Verhaltet Euch verdammt noch mal auch so und haltet Euch an die Regeln, die gelten!"

Am Freitagabend hatten sich in der Urlaubergegend an der Playa de Palma vielerorts Menschentrauben gebildet, was international auf Fassungslosigkeit stieß.

„Wir wurden von der Guardia Civil (Polizei) sogar nach unseren Einkäufen angehalten und unser Kofferraum wurde kontrolliert, um zu sehen, ob da tatsächlich volle Einkaufstüten drin waren", sagte Jenny Jürgens dem Boulevardblatt "Express". "Aber wir alle haben es mitgemacht, und ich habe gemerkt, warum das so wichtig ist: Hier passiert gerade etwas Schlimmes auf der Welt." Alle müssten zusammen halten.

Jenny Jürgens wohnt mit ihrem Mann David Carreras, einem Regisseur, seit vielen jahren auf Mallorca. (it)