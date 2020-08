Willi Meyer live in Can Estades auf Mallorca

Neun Monate ist es her, dass Willi Meyer zum letzten Mal vor Publikum auf einer Bühne stand. Während die Coronakrise seine Show „Musik & Talk“ und andere Auftritte lahmlegte, streamte er die ganze Ausgangssperre über jeden Dienstagabend seine Ruby-Tuesday-Konzerte von seinem Tonstudio in Llucmajor aus ins Internet.

Am Mittwoch, 5. August, tritt Meyer nun erstmals wieder live auf. Im Finca-Hotel Can Estades in Calvià wird er ab 20.30 Uhr mit seiner Club-Edition Band auf seiner neuen Open-Air-Bühne eigene Songs, aber auch Covers etwa von Cat Stevens und den Beatles spielen. Dazu serviert der neue Küchenchef des Hotels, Stephen Luscombe, ab 19 Uhr ein Dinner. Der Eintritt samt Getränke kostet 22 Euro, das Dinner schlägt mit 27,50 Euro zu Buche. Reservierungen werden unter 971 670 558 oder info@ can-estades.com entgegengenommen.

Am 26. September soll es dann wieder ein „Music & Talk“ geben. Auf die Ruby-Tuesday-Konzerte will Meyer trotzdem nicht ganz verzichten: „Wann immer es neue Songs oder interessante Studiogäste gibt, werde ich zu einem Ruby-Tuesday-Konzert einladen, wenn auch manchmal an anderen Wochentagen.“ (mb)