Gewinnspiel: Bloggerinnen veröffentlichen Buch für Kreuzfahrttouristen

Für Fans von Kreuzfahrten ist es ein Jahr, um sich an vergangene Reisen zu erinnern und neue Pläne zu schmieden. Nach wie vor dürfen aufgrund der Coronakrise keine Ocean-Liner in spanischen Häfen anlegen, da bildet auch Palma keine Ausnahme. Nun erschien in diesen schwierigen Zeiten der Branche das erste Buch der Kreuzfahrtbloggerinnen Cruise Sisters, Juliet Altmeyer und Janice Schmidt-Altmeyer, "Westliches Mittelmeer. Angelegt – Was nun?". Darin stellen sie 18 Destinationen im mediterranen Raum vor, die von Kreuzfahrtschiffen angesteuert werden.

Ein Schwerpunkt liegt natürlich auf Palma. "Mallorca ist unsere Lieblingsinsel", betonen die Schwestern, die seit Kindesbeinen mehrmals im Jahr auf das Eiland reisen, "sie ist wie unsere zweite Heimat." Die Autorinnen geben Tipps, wie Urlauber am besten vom Kreuzfahrtterminal in die Stadt kommen, was es dort zu sehen gibt und welche kulinarischen Angebote nicht verpasst werden dürfen. Die Bloggerinnen haben jede Sehenswürdigkeit, jeden Winkel der Stadt und jedes Café, das sie beschreiben, selbst erkundet und ausprobiert.

Ein Fokus liegt auf dem kulinarischen Angebot der Hafenstädte, es finden sich authentische Tipps mit Fotos, welche die Autorinnen selbst gemacht haben. In Palma stellen sie beispielsweise das Ca'n Joan de S'Aigo und die Moltabarra vor. "Es ist ein Vorurteil, dass Kreuzfahrturlauber außerhalb der Schiffe nichts konsumieren, viele wissen nur nicht, wo sie hingehen sollen", sagt Juliet Altmeyer.

"Wir stellen nur vor, wo es uns wirklich gefallen hat." Zu jeder Destination gibt es eine Übersichtskarte, für Palma, Barcelona und Marseille wird je ein Rundgang empfohlen, der sich an einem Tag umsetzen lässt. Den Abschluss des Buches bildet eine Rezeptsammlung aus jeder Region. Darunter befindet sich auch das Familienrezept für den mallorquinischen Mandelkuchen Gatò.

MM verlost drei Exemplare des Buches "Westliches Mittelmeer. Angelegt – Was nun?" (Koehler. 19,95 Euro, ISBN 978-3-7822-1361-5). Um am Gewinnspiel teilzu- nehmen, beantworten Sie bitte folgende Frage: Welche ist für Sie die schönste Ha- fenstadt im Mittelmeer? Schicken Sie die Antwort bis Mittwoch, 12. August, als E- Mail mit dem Stichwort "Cruise Sisters", mit Ihrem Namen und vollständiger Adresse an red@mallorcamagazin.net. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. (cls)

Die vollständige Buchbesprechung lesen Sie in der jüngsten Ausgabe des Mallorca Magazins, erhältlich am Kiosk auf Mallorca, sowie an den Bahnhöfen und Flughäfen in Deutschland; oder auf E-Paper.