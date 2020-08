Die königliche Familie beehrt Dorf auf Mallorca mit Besuch

Spaniens König Felipe VI. hat bei seinem Besuch auf Mallorca am späten Montagnachmittag zusammen mit Ehefrau Letizia und den Töchtern Leonor und Sofía das Dorf Petra besucht. Die Familie erschien dort unter anderem in Begleitung der Balearen-Ministerprasidentin Francina Armengol und der spanischen Erziehungsministerin Isabel Celaá.

Der Hauptbesuchspunkt war das Geburtshaus von Juniper Serra (1713-1784), dem Gründer von kalifornischen Städten wie Los Angeles und San Diego. Der Mönch war in letzter Zeit vor allem in den USA wegen seines missionarischen Eifers heftig kritisiert worden. Dort wurden Denkmäler abgebaut, in Palma wurde der Sockel eines Monuments von Unbekannten beschmiert. Im Museum wurden die Royals von Tumi Bestard erwartet, dem langjährigen US-Konsul auf den Balearen.

Während des Besuchs fiel auf, dass sich die Infantin Sofía auf Krücken bewegte. Sie war am Sonntag im Marivent-Palast gestürzt und musste mit fünf Stichen genäht werden.

Neben dem Geburtshaus von Juniper Serra und dem Museum besuchte die königliche Familie auch das Kloster. Begleitet wurden sie dort vom Mallorca-Bischof Sebastià Taltavull.

Polizisten bewerkstelligten es unterdessen, eine Demonstration von einigen Monarchie-Gegnern abzudrängen. (it)